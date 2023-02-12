«Спортинг» всё же проиграл «Порту» в драматичной концовке

К матчу 20-го тура Примейры «Спортинг» с «Порту» подошли в отличной форме и до последних секунд сохраняли интригу. В первом тайме лучший шанс был у гостей, выход один на один, и Мехди Тареми зарядил в штангу, а Иван Маркано крайне неудачно сыграл на добивании. На 61-й минуте Матеус Урибе также оказался сам перед воротами и пробил в дальний угол. На последних секундах Артур Гомес с радиуса штрафной не смог сравнять счет, зато Юссеф Чермити был точен. ВАР показал, что был офсайд, поэтому на табло остаются цифры 0 и 1. Всё было кончено в компенсированное время, когда у гостей прошла стремительная контратака, и Пепе реализовал выход один на один. Чермити до финального свистка успел забить по правилам, но все равно 1:2.

«Порту» отцепил конкурента и остается вторым, проигрывая «Бенфике» пять очков. «Спортинг» - четвертый и имеет 15 очков отставания от лидера.