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«Спортинг» всё же проиграл «Порту» в драматичной концовке

12 Февраля 2023 • 23:04 Комментировать
Спортинг Л
1:2
Порту
окончен

К матчу 20-го тура Примейры «Спортинг» с «Порту» подошли в отличной форме и до последних секунд сохраняли интригу. В первом тайме лучший шанс был у гостей, выход один на один, и Мехди Тареми зарядил в штангу, а Иван Маркано крайне неудачно сыграл на добивании. На 61-й минуте Матеус Урибе также оказался сам перед воротами и пробил в дальний угол. На последних секундах Артур Гомес с радиуса штрафной не смог сравнять счет, зато Юссеф Чермити был точен. ВАР показал, что был офсайд, поэтому на табло остаются цифры 0 и 1. Всё было кончено в компенсированное время, когда у гостей прошла стремительная контратака, и Пепе реализовал выход один на один. Чермити до финального свистка успел забить по правилам, но все равно 1:2.

«Порту» отцепил конкурента и остается вторым, проигрывая «Бенфике» пять очков. «Спортинг» - четвертый и имеет 15 очков отставания от лидера.

Протокол игры  
Спортинг Л1:2Порту
  60'Урибе Матеус (0:1)
  90'Пепе (0:2)
(1:2) Чермити Юссеф90'  
Адан АнтониоИнасиу ГонсалуКоатес СебастьянМатеус Рейс  42' 70' (Диоманде Усман ( 70') Бельерин Эктор 55' (Эсгаю Рикарду ( 55'Артур Гомес VIII 70') ПотеУгарте Мануэль  68'Иссааку Фатаву 46' (Сантуш Нуну II ( 46') Эдвардс Маркус  78'Чермити ЮссефТринкан Франсишку 35' (Паулинью Жуан ( 35')
Запасные: Танлонго МатеоИзраэль ФранкоФернандеш МатеушСен-Жюст Джеремая
Кошта ДиогуМариу Жоау III 89' (Карму Давид ( 89') Пепе КеплерМаркано ИванЗанузи ЗайдуПепе VIГруйич МаркоУрибе МатеусГалено Вандерсон  44' 75' (Мартинес Антонио III ( 75') Тареми Мехди 84' (Манафа Вилсон ( 84') Франко Андре 84' (Эуштакиу Стивен ( 84')
Запасные: Фолья БернардоЛодер ДэнниКонсейсау РодригуРамош КлаудиуБоржеш Гонсалу
12 февраля. Стадион "Жозе Алваладе" (Лиссабон).

 

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