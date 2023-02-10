«Брага» выбила «Бенфику» из Кубка Португалии

«Брага» сумела выбить из Кубка Португалии «Бенфику», и теперь команда сыграет в полуфинале турнира. Это случилось после исполнения серии пенальти - «Брага» забила все пять ударов, а вот «Бенфика» один удар не реализовала. Основное и дополнительное время игры закончились вничью 1:1.
Стоит заметить, что «Бенфика» заканчивала матч даже не вдесятером, а вдевятером после двух удалений. Теперь «Брага» сыграет с «Насьоналом» из второй лиги.
Протокол игры
|15'Гуэдеш Гонсалу (0:1)
|(1:1) Али Мохамед Альмоатасембеллах36'
|(4:4) Каштру Андре121'
|121'Отаменди Николас (2:3)
|(5:4) Паулу Оливейра121'
|121'Мариу Жоау (1:2)
|121'Гримальдо Алехандро (5:5)
|(2:2) Орта Рикарду121'
|(6:5) Али Мохамед Альмоатасембеллах121'
|121'Силва Антониу (3:4)
|(3:3) Джало Альваро121'
Матеус Лима•Гомес Виктор•Тормена Витор• 101'Ньякате Сику 92'101' (Паулу Оливейра (101') • 107'Секейра Нуну•Рачич Урош 55'60' (Банза Симон (60') • 112'Али Мохамед Альмоатасембеллах•Медейруш Юри67' (Орта Рикарду (67') •Пицци Луиш46' (Брума Арминду (46') •Орта Андре85' (Джало Альваро (85') •Руис Абель85' (Каштру Андре (85') 88'
Запасные: Борха Кристиан•Магальяйнш Тьягу•Мендес Юсафат
Влаходимос Одиссеас• 111'Бах Александр• 30'Отаменди Николас• 83'Силва Антониу•Гримальдо Алехандро•Флорентину46' (Родригес Фелипе II (46' 115') • 120'Шикинью Франциску120' (Лукас VI (120') •Эурснес Фредрик•Мариу Жоау•Нерес Давид46' (Рамуш Гонсалу (46'•Силва Рафа91') •Гуэдеш Гонсалу33' (Жилберто Жуниор (33')
Запасные: Соареш Самуэл•Муса Петар•Дракслер Юлиан•Joao Neves
09 февраля.
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