Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Португалии

«Брага» выбила «Бенфику» из Кубка Португалии

10 Февраля 2023 • 02:26 Комментировать
Брага
1:1
Бенфика
окончен после пенальти

«Брага» сумела выбить из Кубка Португалии «Бенфику», и теперь команда сыграет в полуфинале турнира. Это случилось после исполнения серии пенальти - «Брага» забила все пять ударов, а вот «Бенфика» один удар не реализовала. Основное и дополнительное время игры закончились вничью 1:1.

Стоит заметить, что «Бенфика» заканчивала матч даже не вдесятером, а вдевятером после двух удалений. Теперь «Брага» сыграет с «Насьоналом» из второй лиги.

Протокол игры  
Брага1:1Бенфика
  15'Гуэдеш Гонсалу (0:1)
(1:1) Али Мохамед Альмоатасембеллах36'  
(4:4) Каштру Андре121'  
  121'Отаменди Николас (2:3)
(5:4) Паулу Оливейра121'  
  121'Мариу Жоау (1:2)
  121'Гримальдо Алехандро (5:5)
(2:2) Орта Рикарду121'  
(6:5) Али Мохамед Альмоатасембеллах121'  
  121'Силва Антониу (3:4)
(3:3) Джало Альваро121'  
Матеус ЛимаГомес ВикторТормена Витор  101'Ньякате Сику  92' 101' (Паулу Оливейра ( 101'  107') Секейра НунуРачич Урош  55' 60' (Банза Симон ( 60'  112') Али Мохамед АльмоатасембеллахМедейруш Юри 67' (Орта Рикарду ( 67') Пицци Луиш 46' (Брума Арминду ( 46') Орта Андре 85' (Джало Альваро ( 85') Руис Абель 85' (Каштру Андре ( 85'  88')
Запасные: Борха КристианМагальяйнш ТьягуМендес Юсафат
Влаходимос Одиссеас  111'Бах Александр  30'Отаменди Николас  83'Силва АнтониуГримальдо АлехандроФлорентину 46' (Родригес Фелипе II ( 46'  115'  120') Шикинью Франциску 120' (Лукас VI ( 120') Эурснес ФредрикМариу ЖоауНерес Давид 46' (Рамуш Гонсалу ( 46'Силва Рафа 91') Гуэдеш Гонсалу 33' (Жилберто Жуниор ( 33')
Запасные: Соареш СамуэлМуса ПетарДракслер ЮлианJoao Neves
09 февраля.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Эшторил Эшторил
Боавишта Боавишта
2
1
2.70 3.10 2.75
Видео
10.02.23 в 23:15
Визела Визела
Шавиш Шавиш
2.04 3.40 3.65
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 10 Февраля
02:26 · Португалия. Примейра-лига
«Брага» выбила «Бенфику» из Кубка Португалии
09 Февраля
10:01 · Португалия. Примейра-лига
«Бенфика» окажет помощь пострадавшим от землетрясения в Турции
08 Февраля
06:06 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» нацелился на защитника сборной Аргентины
06 Февраля
17:54 · Португалия. Примейра-лига
​Тренер «Порту» Консейсау помог больной женщине с детьми
05 Февраля
22:59 · Португалия. Примейра-лига
«Порту» уверенно переиграл «Визелу»
04:00 · Португалия. Примейра-лига
На стадионе «Бенфики» произошел пожар
04 Февраля
22:56 · Португалия. Примейра-лига
Дубль Жоау Мариу помог «Бенфике» разгромить «Каса Пиа»
03 Февраля
17:02 · Россия. Премьер-лига
В «Локомотиве» сообщили, при каком условии клуб заплатит «Бенфике» за трансфер Конти
16:52 · Англия. Премьер-лига
В «Челси» ответили на вопрос о «физической конфронтации» на переговорах по Энцо Фернандесу 1
16:46 · Англия. Премьер-лига
На переговорах «Челси» и «Бенфики» по Энцо Фернандесу чуть не произошла драка слухи
11:08 · Англия. Премьер-лига
Руй Кошта: «Мы согласовали с «Челси» трансфер Фернандеса на лето, но Энцо не захотел оставаться»
02 Февраля
22:44 · Англия. Премьер-лига
Руй Кошта: «Энцо Фернандес не хотел выступать за «Бенфику», он должен был уйти»
20:45 · Россия. Премьер-лига
Источник: Бывший защитник «Севильи» Тассано пополнил состав «Химок»
20:16 · Англия. Премьер-лига
​«Ривер Плейт» получит почти 32 млн евро после перехода Энцо Фернандеса в «Челси»
01 Февраля
23:57 · Португалия. Примейра-лига
«Порту» победил в матче с аутсайдером в формате 10 на 10
Все новости
Рекомендуем