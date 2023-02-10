«Брага» выбила «Бенфику» из Кубка Португалии

«Брага» сумела выбить из Кубка Португалии «Бенфику», и теперь команда сыграет в полуфинале турнира. Это случилось после исполнения серии пенальти - «Брага» забила все пять ударов, а вот «Бенфика» один удар не реализовала. Основное и дополнительное время игры закончились вничью 1:1.

Стоит заметить, что «Бенфика» заканчивала матч даже не вдесятером, а вдевятером после двух удалений. Теперь «Брага» сыграет с «Насьоналом» из второй лиги.