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«Бенфика» окажет помощь пострадавшим от землетрясения в Турции

09 Февраля 2023 • 10:01 Комментировать

Лиссабонская «Бенфика» окажет поддержку пострадавшим от землетрясения, произошедшего на этой неделе в Турции. Об этом сообщается на официальном сайте португальского топ-клуба.

Как сообщила пресс-служба «орлов», пострадавшие получат 1000 термоодеял. Эта передача уже согласована между руководством лиссабонского клуба и посольством Турции в столице Португалии.

Напомним, что в ночь на 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,8 балла, которое стало сильнейшим на территории страны с 1939 года. Эпицентр находился рядом с городом Газиантеп. Спустя некоторое время были зафиксированы еще два подземных толчка магнитудой 5,6 и 4,4 балла.

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