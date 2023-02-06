​Тренер «Порту» Консейсау помог больной женщине с детьми

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау в очередной раз продемонстрировал свои человеческие качества. До специалиста дошла информация о женщине по имени Грасиэле, которая могла оказаться на улице. Мать двоих детей – 12 и 10 лет – была выселена из дома, поскольку его владелец имел другие планы на жильё. Консейсау помог Грасиэле, оплатив ей аренду жилья в другом месте на три месяца. Об этом пишет O Jogo.

Отмечается, что женщина недавно узнала об онкологическом заболевании.

В настоящий момент «Порту» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Португалии. От лидирующей «Бенфики» «драконы» отстают на восемь очков.