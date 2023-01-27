Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Португалии

Миура подписал контракт с португальским клубом и продолжает играть в 56 лет

27 Января 2023 • 03:00 Комментировать

Легендарный японец Кадзуёси Миура, который прославил себя тем, что продолжает играть на профессиональном уровне, официально подписал новый игровой контракт в Европе. Казу будет защищать цвета португальского «Униао Деспортиво Оливейренсе», выступающего в одной из младших лиг Португалии.

Доселе он продолжал свою бепрецедентно длинную карьеру в «Сузука Пойнт» - команде из четвертой японской лиги, которую тренирует его брат Ясутоши Миура. Не так давно Миура дал понять, что он хочет играть в свою любимую игру до самой смерти - образно говоря, умереть с футбольным мячом в своих ногах. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Кадзуёси Миура
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Пасуш де Феррейра Пасуш де Феррейра
Бенфика Бенфика
0
2
18.00 6.60 1.19
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 27 Января
03:00 · Португалия. Примейра-лига
Миура подписал контракт с португальским клубом и продолжает играть в 56 лет
01:18 · Португалия. Примейра-лига
«Бенфика» быстро обыграла последнюю команду лиги
00:07 · Англия. Премьер-лига
Порро подпишет контракт с «Тоттенхэмом» на пять с половиной лет
26 Января
13:34 · Германия. Бундеслига
Брукс перейдёт в «Хоффенхайм»
01:03 · Англия. Премьер-лига
Порро станет игроком «Тоттенхэма» в течение двух суток
00:39 · Португалия. Примейра-лига
«Порту» легко прорвался в финал Кубка лиги
25 Января
22:14 · Испания. Ла Лига
Лайнес покинет европейский футбол
21:58 · Россия. Премьер-лига
Конти получил предложение полноценного контракта от «Локомотива»
11:51 · Англия. Премьер-лига
Сегодня состоятся ключевые переговоры «Тоттенхэма» и «Спортинга» по трансферу Порро
10:08 · Англия. Премьер-лига
«Челси» предложит 100 миллионов и Зиеша за Фернандеса 3
02:18 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» решился выплатить требуемые 45 млн евро за защитника «Спортинга»
00:51 · Португалия. Примейра-лига
«Спортинг» прошёл «Ароку» на пути к финалу Кубка лиги
00:32 · Россия. Премьер-лига
«Химки» претендуют на бразильского защитника эксклюзив
00:01 · Испания. Ла Лига
«Реал» и «Барселона» следят за Фернандесом, оценённым «Бенфикой» в 120 млн евро
24 Января
20:58 · Англия. Премьер-лига
«Челси» не связывался с «Бенфикой» по Фернандесу после недавнего отказа
Все новости
Рекомендуем