Миура подписал контракт с португальским клубом и продолжает играть в 56 лет

Легендарный японец Кадзуёси Миура, который прославил себя тем, что продолжает играть на профессиональном уровне, официально подписал новый игровой контракт в Европе. Казу будет защищать цвета португальского «Униао Деспортиво Оливейренсе», выступающего в одной из младших лиг Португалии.

Доселе он продолжал свою бепрецедентно длинную карьеру в «Сузука Пойнт» - команде из четвертой японской лиги, которую тренирует его брат Ясутоши Миура. Не так давно Миура дал понять, что он хочет играть в свою любимую игру до самой смерти - образно говоря, умереть с футбольным мячом в своих ногах.