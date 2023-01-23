«Жил Висенте» Крицюка победил «Каса Пиу», россиянин пропустил один гол

Клуб «Жил Висенте», в воротах которого выступает россиянин Станислав Крицюк, обыграл на выезде «Каса Пиу» в чемпионате Португалии. Матч завершился со счётом 3:1. Россиянин провёл матч от стартового до финального свистка, пропустил гол и получил жёлтую карточку.

После игры клуб Крицюка поднялся на 14-е место в турнирной таблице, отрыв от зоны вылета составляет пять очков, от зоны плей-офф за сохранение места в высшем дивизионе – четыре очка.

Всего у 32-летнего российского голкипера в текущем сезоне набралось восемь матчей в чемпионате Португалии, в которых он пропустил 12 мячей и один матч сыграл на ноль. Также Крицюк три раза вышел на поле в Кубке португальской лиги, где пропустил два гола и один раз сыграл в Кубке Португалии, пропустив в одной игре четырежды.