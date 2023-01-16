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Чемпионат Португалии

Пепе готов продлить контракт с «Порту» и остаться в футболе до 42 лет

16 Января 2023 • 22:10 Комментировать
Витория Гимарайнш
...
Порту
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21.01 23:30

Центральный защитник «Порту» Пепе намерен продолжить выступления на высоком уровне после завершения текущего сезона.

Действующее соглашение футболиста истекает в июне, однако в скором времени может быть продлён до 2025 года, сообщает Maisfutebol. В продолжении сотрудничества заинтересован сам центрбек. 26 февраля Пепе исполнится 40 лет, а на момент окончания вероятного нового контракта экс-игроку «Реала» будет 42 года.

В текущем сезоне Пепе принял участие в 13 поединках «Порту», не отметившись результативными действиями. Футболист также сыграл четыре матча за сборную Португалии на прошедшем недавно чемпионате мира в Катаре.

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Порту Пепе
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