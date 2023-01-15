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Чемпионат Португалии

«Бенфика» дважды уходила от поражения в матче со «Спортингом»

15 Января 2023 • 23:01 Комментировать
Бенфика
2:2
Спортинг Л
окончен

Ушедшая в отрыв «Бенфика» в центральном матче 16-го тура Примейры играла против исторических соперников из «Спортинга». Хозяева поля оказались в роли догоняющих после автогола Александра Баха, но отыгрались спустя 10 минут после удара Гонсалу Рамуша. После перерыва «Спортинг» снова повел, это Поте реализовал 11-метровый, но вскоре Рамуш еще раз отправил мяч в сетку - 2:2.

«Бенфика» лидирует с отрывом в четыре очка от «Браги», «Спортинг» - четвертый.

Протокол игры  
Бенфика2:2Спортинг Л
  27'Бах Александр (0:1)
(1:1) Рамуш Гонсалу37'  
  53'Поте (1:2)
(2:2) Рамуш Гонсалу64'  
Влаходимос ОдиссеасБах АлександрСилва АнтониуОтаменди Николас  5'Гримальдо АлехандроФлорентинуФернандес ЭнцоМариу ЖоауЭурснес Фредрик 65' (Нерес Давид ( 65') Силва Рафа  41' 90' (Шикинью Франциску ( 90') Рамуш Гонсалу
Запасные: Родригес Фелипе IIМуса ПетарДракслер ЮлианДиаш ЖильЛейте ЭлтонJoao NevesЛукас VI
Адан АнтониоИнасиу ГонсалуКоатес СебастьянМатеус Рейс 67' (Сен-Жюст Джеремая ( 67'  86') Порро ПедроУгарте Мануэль  62'Поте  45'Сантуш Нуну IIЭдвардс Маркус 78' (Артур Гомес VIII ( 78') Паулинью Жуан 78' (Чермити Юссеф ( 78'  88') Тринкан Франсишку  47' 89' (Кабрал Жоване ( 89')
Запасные: Mateo TanlongoЭсгаю РикардуИзраэль ФранкоФернандеш МатеушМарса Хосе
15 января. Стадион "Эштадиу да Луш".

 

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