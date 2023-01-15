«Бенфика» дважды уходила от поражения в матче со «Спортингом»

Ушедшая в отрыв «Бенфика» в центральном матче 16-го тура Примейры играла против исторических соперников из «Спортинга». Хозяева поля оказались в роли догоняющих после автогола Александра Баха, но отыгрались спустя 10 минут после удара Гонсалу Рамуша. После перерыва «Спортинг» снова повел, это Поте реализовал 11-метровый, но вскоре Рамуш еще раз отправил мяч в сетку - 2:2.

«Бенфика» лидирует с отрывом в четыре очка от «Браги», «Спортинг» - четвертый.