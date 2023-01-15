«Бенфика» дважды уходила от поражения в матче со «Спортингом»

Ушедшая в отрыв «Бенфика» в центральном матче 16-го тура Примейры играла против исторических соперников из «Спортинга». Хозяева поля оказались в роли догоняющих после автогола Александра Баха, но отыгрались спустя 10 минут после удара Гонсалу Рамуша. После перерыва «Спортинг» снова повел, это Поте реализовал 11-метровый, но вскоре Рамуш еще раз отправил мяч в сетку - 2:2.
«Бенфика» лидирует с отрывом в четыре очка от «Браги», «Спортинг» - четвертый.
Протокол игры
|27'Бах Александр (0:1)
|(1:1) Рамуш Гонсалу37'
|53'Поте (1:2)
|(2:2) Рамуш Гонсалу64'
Влаходимос Одиссеас•Бах Александр•Силва Антониу•Отаменди Николас• 5'Гримальдо Алехандро•Флорентину•Фернандес Энцо•Мариу Жоау•Эурснес Фредрик65' (Нерес Давид (65') •Силва Рафа 41'90' (Шикинью Франциску (90') •Рамуш Гонсалу
Адан Антонио•Инасиу Гонсалу•Коатес Себастьян•Матеус Рейс67' (Сен-Жюст Джеремая (67') • 86'Порро Педро•Угарте Мануэль• 62'Поте• 45'Сантуш Нуну II•Эдвардс Маркус78' (Артур Гомес VIII (78') •Паулинью Жуан78' (Чермити Юссеф (78') • 88'Тринкан Франсишку 47'89' (Кабрал Жоване (89')
15 января. Стадион "Эштадиу да Луш".
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