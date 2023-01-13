​Роналду: «Очень хорошо помню первый гол в своей карьере»

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду заявил, что он хорошо помнит свой самый первый гол в карьере.

«Я очень хорошо помню первый гол, который я забил в своей карьере. Этот момент невозможно забыть. Это было в составе «Спортинга» - в одном из клубов моего сердца. Мне было 17 лет, я чувствовал, что это был невероятный момент», - высказался Роналду для LiveScore.

Свой первый гол на официальном уровне Криштиану Роналду забил 7 октября 2002 года. Тогда в матче чемпионата Португалии против «Морейренсе» молодой ещё форвард отметился дублем.

Напомним, что с «Аль-Насром» Криштиану Роналду подписал контракт, рассчитанный до средины 2025 года.