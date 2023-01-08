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Консейсау пресёк поползновения Роналду насчёт Пепе

08 Января 2023 • 08:20 Комментировать

В последние дни появились слухи о том, что Криштиану Роналду пытается перетащить в Саудовскую Аравию и своего приятеля Пепе - еще одного португальского ветерана, который мог бы поднять хорошие деньги под конец карьеры.

Однако поползновения Роналду пресек наставник «Порту» Сержиу Консейсау, который считает, что Пепе не станет перебираться в Саудовскую Аварию, а предпочтет сыграть в Лиге чемпионов.

- Все знают, сколь важен Пепе для клуба, знают об его связи с клубом, важности для нас. Я понимаю, что они собирают состав для победы в Лиге чемпионов, но сперва надо попасть туда, - цитирует Консейсау derbyderbyderby.it. 

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Порту Пепе Сержиу Консейсау
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