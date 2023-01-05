Криштиану Роналду в «Аль-Насре» будет не просто играть – полномочии португальца наверняка будут более широкими. Слухи говорили о том, что Роналду сможет даже увольнять тренеров. В такой ситуации вряд ли стоит удивляться советам со стороны звёздного форварда по трансферам.

Как сообщает Marca, Роналду хочет видеть в составе «Аль-Насра» Пепе, с которым он выступал за «Реал» и продолжает выступать за сборную Португалии. По данным источника, Криштиану уже обсуждал кандидатуру Пепе с руководителями «Аль-Насра».

В феврале Пепе исполнится 40 лет. В настоящий момент защитник выступает за «Порту». Портал transfermarkt оценивает Пепе в 1 миллион евро.