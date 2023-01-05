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​Роналду сообщил руководству «Аль-Насра», какого игрока нужно подписать слухи

05 Января 2023 • 20:12 Комментировать (1)

Криштиану Роналду в «Аль-Насре» будет не просто играть – полномочии португальца наверняка будут более широкими. Слухи говорили о том, что Роналду сможет даже увольнять тренеров. В такой ситуации вряд ли стоит удивляться советам со стороны звёздного форварда по трансферам.

Как сообщает Marca, Роналду хочет видеть в составе «Аль-Насра» Пепе, с которым он выступал за «Реал» и продолжает выступать за сборную Португалии. По данным источника, Криштиану уже обсуждал кандидатуру Пепе с руководителями «Аль-Насра».

В феврале Пепе исполнится 40 лет. В настоящий момент защитник выступает за «Порту». Портал transfermarkt оценивает Пепе в 1 миллион евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Пепе Аль-Наср Трансферы футбола - зима 2023
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Комментарии (1)
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Alex1972
05 Января 2023 в 20:54
Тогда уже и Пэпа... Для коллекции.. Хе-хе..
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