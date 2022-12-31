«Бенфика» определилась с приоритетным кандидатом на замену Фернандесу

Лиссабонская «Бенфика» хочет заменить в команде полузащитника Энцо Фернандеса его соотечественником. Если верить журналисту Николо Скире, «орлы» нацелились на 20-летнего хавбека «Расинга» Карлоса Алькараса.

Полузащитник должен стать прямой заменой Энцо Фернандесу, которого в последнее время активно сватают в лондонский «Челси». За продажу аргентинца «Бенфика» должна выручить порядка 130 миллионов евро.

В нынешнем сезоне талантливый Алькарас отметился 6 голами за свою команду в чемпионате Аргентины. «Трансфермаркт» оценивает молодого футболиста в 8 с половиной миллионов евро.