Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Португалии

«Бенфика» определилась с приоритетным кандидатом на замену Фернандесу

31 Декабря 2022 • 11:41 Комментировать
Бенфика
...
Портимоненсе
1 1.18 X 7.00 2 16.00
06.01 22:00

Лиссабонская «Бенфика» хочет заменить в команде полузащитника Энцо Фернандеса его соотечественником. Если верить журналисту Николо Скире, «орлы» нацелились на 20-летнего хавбека «Расинга» Карлоса Алькараса.

Полузащитник должен стать прямой заменой Энцо Фернандесу, которого в последнее время активно сватают в лондонский «Челси». За продажу аргентинца «Бенфика» должна выручить порядка 130 миллионов евро.

В нынешнем сезоне талантливый Алькарас отметился 6 голами за свою команду в чемпионате Аргентины. «Трансфермаркт» оценивает молодого футболиста в 8 с половиной миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Энцо Фернандес Трансферы футбола - зима 2023 Карлос Алькарас
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БЕНФИКА ПОРТИМОНЕНСЕ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 31 Декабря
11:41 · Португалия. Примейра-лига
«Бенфика» определилась с приоритетным кандидатом на замену Фернандесу
10:57 · Англия. Премьер-лига
Шмидт: «Не знаю, был ли матч против «Браги» последним для Фернандеса за «Бенфику»
30 Декабря
23:22 · Англия. Премьер-лига
Романо: «Челси» – единственный серьёзный претендент на Энцо Фернандеса»
21:26 · Англия. Премьер-лига
Энцо Фернандес будет зарабатывать 10 млн евро в год, если перейдёт в «Челси»
20:04 · Англия. Премьер-лига
Фернандес может пропустить матч «Бенфики» из-за переговоров с «Челси»
15:59 · Англия. Премьер-лига
«Челси» согласовал с «Бенфикой» трансфер Фернандеса
15:00 · Англия. Премьер-лига
«Челси» усиленно ведёт переговоры по трансферу Фернандеса
11:38 · Англия. Премьер-лига
Фернандес дал согласие на переход в «Челси»
02:49 · Португалия. Примейра-лига
В Саудовской Аравии уже продаются футболки «Аль-Насра» с фамилией Роналду
02:19 · Португалия. Примейра-лига
«Спортинг» за тайм разгромил главного аутсайдера
29 Декабря
23:09 · Англия. Премьер-лига
Энцо Фернандес склоняется к переходу в «Челси», «Бенфика» убеждает его остаться
22:58 · Англия. Премьер-лига
Аморим высказался о возможном уходе Порро в один из топ-клубов АПЛ
22:55 · Португалия. Примейра-лига
Роналду отреагировал на смерть Пеле
22:20 · Португалия. Примейра-лига
Клуб Крицюка «Жил Висенте» обыграл «Санта Клару», россиянин отстоял на ноль
21:43 · Португалия. Примейра-лига
В «Бенфике» опровергли слухи о готовности продать Энцо Фернандеса за 120 млн евро
Все новости
Рекомендуем