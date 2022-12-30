В Саудовской Аравии уже продаются футболки «Аль-Насра» с фамилией Роналду

В Саудовской Аравии предвкушают появление Роналду в матчах местного чемпионата, а местные болельщики уже умудрились достать откуда-то футболки с фамилией Роналду на спине. В частности, такой фанат был замечен на матче «Аль-Насра» против «Рияда» (не Мареза, конечно же), который завершился со счетом 2:2.

После игры в саудовских СМИ вовсю тиражировали фотографии паренька в желтой футболке клуба, на которой нарисована «семерка» и написана фамилия Роналду. Что думает об этом сам португалец, пока что не сообщается - по последним сведениям, он все еще надеется найти место в команде, которая играет в Лиге чемпионов.