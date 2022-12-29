Роналду отреагировал на смерть Пеле

Португальский форвард Криштиану Роналду отреагировал на смерть легендарного бразильского нападающего Пеле.

«Приношу глубокие соболезнования всей Бразилии и, в частности, семье сеньора Пеле. Обычного слова «прощай» вечному Королю футбола не будет достаточно, ведь это не выразит то, что переживает прямо сейчас весь футбольный мир. Его никто не забудет, каждый любитель футбола будет помнить о нём вечно», - пишет Роналду в соцсетях.

Новость о смерти Пеле потрясла футбольный мир 29 декабря, бразильцу было 82 года. С 2021 года Пеле боролся с раком, недуг поразил кишечник бывшего форварда «пентакампеоне».

Пеле является единственным футболистом в истории, который поднимал над головой Кубок мира три раза.