Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Португалии

Роналду отреагировал на смерть Пеле

29 Декабря 2022 • 22:55 Комментировать

Португальский форвард Криштиану Роналду отреагировал на смерть легендарного бразильского нападающего Пеле.

«Приношу глубокие соболезнования всей Бразилии и, в частности, семье сеньора Пеле. Обычного слова «прощай» вечному Королю футбола не будет достаточно, ведь это не выразит то, что переживает прямо сейчас весь футбольный мир. Его никто не забудет, каждый любитель футбола будет помнить о нём вечно», - пишет Роналду в соцсетях.

Новость о смерти Пеле потрясла футбольный мир 29 декабря, бразильцу было 82 года. С 2021 года Пеле боролся с раком, недуг поразил кишечник бывшего форварда «пентакампеоне».

Пеле является единственным футболистом в истории, который поднимал над головой Кубок мира три раза.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Пеле Криштиану Роналду
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Жил Висенте Жил Висенте
Санта-Клара Санта-Клара
1
0
2.05 3.45 3.60
Видео
30.12.22 в 00:15
Спортинг Л Спортинг Л
Пасуш де Феррейра Пасуш де Феррейра
0.00 0.00 0.00
Видео
30.12.22 в 20:00
Шавиш Шавиш
Фамаликан Фамаликан
2.26 3.10 3.40
Видео
30.12.22 в 22:00
Визела Визела
Витория Гимарайнш Витория Гимарайнш
2.16 3.35 3.35
Видео
31.12.22 в 00:15
Брага Брага
Бенфика Бенфика
4.20 3.75 1.80
Видео
Все матчи
Новости
29 Декабря
23:09 · Англия. Премьер-лига
Энцо Фернандес склоняется к переходу в «Челси», «Бенфика» убеждает его остаться
22:58 · Англия. Премьер-лига
Аморим высказался о возможном уходе Порро в один из топ-клубов АПЛ
22:55 · Португалия. Примейра-лига
Роналду отреагировал на смерть Пеле
22:20 · Португалия. Примейра-лига
Клуб Крицюка «Жил Висенте» обыграл «Санта Клару», россиянин отстоял на ноль
21:43 · Португалия. Примейра-лига
В «Бенфике» опровергли слухи о готовности продать Энцо Фернандеса за 120 млн евро
20:18 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Сити» может вернуть испанского защитника
14:07 · Португалия. Примейра-лига
Президент «Бенфики» Руй Кошта: «Мы готовы отпустить Фернандеса за 120 миллионов евро»
12:12 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» не собирается платить 120 миллионов евро за Фернандеса в январе
11:31 · Англия. Премьер-лига
«Бенфика» пытается убедить Фернандеса отложить переход в «Челси» до лета
28 Декабря
23:10 · Португалия. Примейра-лига
«Бенфика» не получала предложений по Фернандесу
23:05 · Италия. Серия А
Экс-игрок «Шахтёра» может перейти в «Наполи»
15:55 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» – фаворит в борьбе за Энцо Фернандеса, но «Челси» тоже в гонке
11:02 · Англия. Премьер-лига
«Челси» предложил почти 130 млн евро за чемпиона мира 1
05:24 · Португалия. Примейра-лига
«Бенфика» уже нашла замену Энцо Фернандесу
27 Декабря
22:02 · Англия. Премьер-лига
«Челси» готов заплатить 120 млн евро за чемпиона мира Энцо Фернандеса слухи
Все новости
Рекомендуем