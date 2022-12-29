Клуб Крицюка «Жил Висенте» обыграл «Санта Клару», россиянин отстоял на ноль

Российский голкипер Станислав Крицюк сыграл первый сухой матч в текущем сезоне за свой клуб «Жил Висенте» в португальской Примейра-лиге. Сегодня вечером его команда в рамках чемпионата Португалии встречалась с клубом «Санта Клара» и добыла важную победу – 1:0. Крицюк провёл на поле весь матч, а в добавленное время получил жёлтую карточку.

В текущем сезоне у россиянина всего восемь матчей за «Жил Висенте» во всех турнирах, в которых он пропустил 15 мячей.

Уроженец Тольятти Станислав Крицюк стал игроком своей португальской команды в июле текущего года, когда пришёл в клуб во второй раз в карьере. Ранее в Португалии он играл за «Брагу», «Риу Аве» и «Белененсеш».