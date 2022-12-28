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«Бенфика» не получала предложений по Фернандесу

28 Декабря 2022 • 23:10 Комментировать

Полузащитник сборной Аргентины и лиссабонской «Бенфики» Энцо Фернандес пользуется спросом на трансферном рынке. При этом, как сообщил журналист Педро Сепульведа в своих социальных сетях, португальский гранд пока не получал официальных предложений по 21-летнему хавбеку.

В числе претендентов на Энцо называются «Ливерпуль», лондонский «Челси» и мадридский «Реал». «Бенфика» готова отпустить Фернандеса минимум за 120 миллионов евро.

Энцо стал вместе со сборной Аргентины триумфатором чемпионата мира – 2022, завершившегося недавно в Катаре. Полузащитник был признан лучшим молодым футболистом мундиаля.

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Бенфика Энцо Фернандес Трансферы футбола - зима 2023
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