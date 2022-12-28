«Бенфика» уже нашла замену Энцо Фернандесу

Руководители лиссабонской «Бенфики» уже определились с игроками, которые заменят молодого аргентинского полузащитника Энцо Фернандеса.

По информации инсайдера Бруно Андраде, португальский клуб в ближайшее время расстанется с лучшим молодым игроком катарского мундиаля, на которого претендуют несколько английских топ-клубов. Вместо Фернандеса «Бенфика» подпишет 20-летнего Карлоса Алькараса из «Расиннга» и 19-летнего Максимо Перроне из «Велес Сарсфилда».

Напомним, что за Энцо Фернандеса лиссабонская команда планирует выручить больше 100 миллионов евро. В этом сезоне полузащитник провёл в португальской лиге 13 матчей, в которых забил один мяч и сделал три ассиста.