Экс-одноклубник Роналду: «Уговаривали Криштиану сесть за наш стол, он не ел с нами»

Бывший футболист лиссабонского «Спортинга» Мариус Никулаэ рассказал, каким был португальский нападающий Криштиану Роналду на старте своей карьеры.

«Роналду не был общительным. Приходилось уговаривать его сесть за наш стол, он не ел с нами. Роналду находился в своем мире. В спортзал Криштиану тоже ходил в одиночку. Иногда после тренировок мы всей командой ходили куда-то, но Роналду всегда отказывался.

Где он может еще поиграть? Я видел, что его хотят пригласить в «Аль-Наср» и США. Думаю, Роналду был бы не против посвятить себя Голливуду», - передает слова Никулаэ Digi Sport.

В настоящий момент 37-летний Роналду находится в статусе свободного агента. Его последним клубом был «МЮ».