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«Порту» продлит контракт с игроком, которого хотел купить «Спартак»

23 Декабря 2022 • 11:21 Комментировать

Руководство «Порту» планирует пролонгировать сотрудничество с защитником Вилсоном Манафой. Об этом рапортует O Jogo.

Источник информирует, что 28-летнему игроку предложено новое трудовое соглашение до лета 2026 года. Срок его действующего контракта с «драконами» истекает по окончании нынешнего сезона.

Вилсон защищает цвета португальского гранда с 2019 года. В сезоне-2022/2023 он принял участие в семи поединках, в которых отметился результативным пасом. Эксперты Transfermarkt оценивают его стоимость в четыре миллион евро.

Добавим, что в 2021 году интерес к португальцу проявлял московский «Спартак».

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Евро-Футбол.Ру,
Порту Вилсон Манафа
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