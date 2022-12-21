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Чемпионат Португалии

​Названо условие трансфера Энцо Фернандеса из «Бенфики»

21 Декабря 2022 • 19:36 Комментировать

Энцо Фернандес в один миг стал очень востребованным на трансферном рынке. Аргентинский полузащитник хорошо показал себя на чемпионате мира, где его признали лучшим молодым футболистом турнира.

Журналист Педро Супельведа в социальных сетях пишет о том, что информация о близости Энцо Фернандеса к «Ливерпулю» или какому-либо другому клубу не соответствует действительности. Никаких переговоров по трансферу в настоящий момент нет.

Отмечается, что «Бенфика» может продать Энцо Фернандеса зимой только при одном условии – если кто-то выплатит 120 миллионов евро. Именно такая сумма выкупа прописана в контракте аргентинца.

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Ливерпуль Энцо Фернандес Трансферы футбола - зима 2023
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