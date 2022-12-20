​Вопрос о Роналду разозлил тренера «Спортинга»

В понедельник «Спортинг» разгромил «Брагу» (5:0) в четвертьфинале Кубка португальской лиги. После игры журналисты задали главному тренеру «львов» Рубену Амориму вопрос о возможном подписании Криштиану Роналду. Специалиста разозлил этот вопрос.

«Роналду был в Катаре, и у вас была возможность задать ему этот вопрос, но вы этого не сделали. Меня же об этом уже спрашивали 500 раз, и я уже отвечал!» - сказал Аморим.

В октябре рулевой «Спортинга» говорил, что все в клубе хотели бы возвращения Криштиану Роналду. В то же время Аморим подчёркивал, что у «львов» нет денег за зарплату звёздного португальца.