«Бенфика» постарается сохранить Фернандеса минимум до конца сезона

Лиссабонская «Бенфика» постарается сохранить своего полузащитника Энцо Фернандеса минимум до конца сезона. По информации от журналиста Фабрицио Романо, в услугах хавбека заинтересованы многие клубы из Английской премьер-лиги и чемпионата Испании, но сделка зимой смотрится очень маловероятной.

В контракте у Фернандеса с «Бенфикой» прописана сумма отступных, которая составляет 120 миллионов евро. Если кто-то согласится заплатить эти деньги в январе, то трансфер вполне может состояться. Впрочем, далеко не каждый клуб способен позволить себе такие траты посреди сезона.

Напомним, Фернандес стал одним из главных открытий чемпионата мира и выиграл турнир в составе сборной Аргентины.