Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
АРГЕНТИНА - ЧЕМПИОНЫ МИРА
Чемпионат Португалии

«Бенфика» постарается сохранить Фернандеса минимум до конца сезона

20 Декабря 2022 • 11:57 Комментировать

Лиссабонская «Бенфика» постарается сохранить своего полузащитника Энцо Фернандеса минимум до конца сезона. По информации от журналиста Фабрицио Романо, в услугах хавбека заинтересованы многие клубы из Английской премьер-лиги и чемпионата Испании, но сделка зимой смотрится очень маловероятной.

В контракте у Фернандеса с «Бенфикой» прописана сумма отступных, которая составляет 120 миллионов евро. Если кто-то согласится заплатить эти деньги в январе, то трансфер вполне может состояться. Впрочем, далеко не каждый клуб способен позволить себе такие траты посреди сезона.

Напомним, Фернандес стал одним из главных открытий чемпионата мира и выиграл турнир в составе сборной Аргентины.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Сборная Аргентины Энцо Фернандес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Декабря
11:57 · Португалия. Примейра-лига
«Бенфика» постарается сохранить Фернандеса минимум до конца сезона
11:45 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Португальский журналист: «В отличии от Роналду, у Рамуша с Дзюбой есть гол в плей-офф чемпионата мира и интимное видео» 2
00:10 · Германия. Бундеслига
«Бенфика» нацелилась на полузащитника дортмундской «Боруссии» слухи
15 Декабря
11:18 · Португалия. Примейра-лига
«Бенфика» продлит контракт с Влаходимосом
14 Декабря
15:38 · Чемпионат мира 2022 по футболу
«Бенфика» оценивает Энцо Фернандеса в 100 миллионов евро
14:59 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» скоро свяжется с «Бенфикой», чтобы разузнать о доступности Рамуша
14:51 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» может взять Фелиша в аренду с правом выкупа
11:37 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Сантуша уволят из сборной Португалии, среди кандидатов на замену – бывшие тренеры «Шахтёра» и «Монако»
13 Декабря
16:19 · Чемпионат мира 2022 по футболу
«МЮ» по-прежнему готов приобрести Кошту, даже несмотря на его ошибки на чемпионате мира
12:03 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» готов заплатить больше 40 миллионов евро за игрока «Спортинга»
11:42 · Чемпионат мира 2022 по футболу
«Ривер Плейт» публично заявил об интересе к Отаменди
11:28 · Чемпионат мира 2022 по футболу
«Ливерпуль» готов заплатить 140 млн евро за игрока сборной Аргентины
12 Декабря
21:42 · Португалия. Примейра-лига
«Бенфика» не продаст Рамуша и других лидеров в январе
20:15 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» достиг договорённости о подписании полузащитника сборной Аргентины слухи
17:46 · Испания. Ла Лига
​«Реал» нашёл альтернативу Беллингему в сборной Аргентины
Все новости
Рекомендуем