«Бенфика» продлит контракт с Влаходимосом

Вратарь «Бенфики» Одиссей Влаходимос в ближайшее время продлит контракт с португальским клубом, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, новое соглашение 28-летнего грека будет рассчитано до 2027 года. Напомним, что срок действующего контракта Влаходимоса с «орлами» истекает летом 2024 года.

Сообщается, что минувшим летом голкипер был близок к переходу в амстердамский «Аякс». Также им интересовался «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне Влаходимос провёл за «Бенфику» 26 матчей, пропустив в них 18 мячей и 13 раз сохранив свои ворота в неприкосновенности. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Греции в 16 миллионов евро.