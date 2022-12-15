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«Бенфика» продлит контракт с Влаходимосом

15 Декабря 2022 • 11:18 Комментировать
Морейренсе
...
Бенфика
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17.12 22:00

Вратарь «Бенфики» Одиссей Влаходимос в ближайшее время продлит контракт с португальским клубом, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, новое соглашение 28-летнего грека будет рассчитано до 2027 года. Напомним, что срок действующего контракта Влаходимоса с «орлами» истекает летом 2024 года.

Сообщается, что минувшим летом голкипер был близок к переходу в амстердамский «Аякс». Также им интересовался «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне Влаходимос провёл за «Бенфику» 26 матчей, пропустив в них 18 мячей и 13 раз сохранив свои ворота в неприкосновенности. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Греции в 16 миллионов евро.  

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Одиссей Влаходимос
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МОРЕЙРЕНСЕ БЕНФИКА
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