​«Матч ТВ» будет показывать Кубок португальской лиги

Александр Тащин, который занимает должность генерального продюсера «Матч ТВ», сообщил в своём телеграм-канале о том, что канал получил возможность показывать матчи Кубка португальской лиги.

Уже на следующей неделе «Матч ТВ» покажет матчи 1/4 финала этого турнира. Игры пройдут с 19 по 22 декабря.

Отметим, что в двух последних сезонах победителем Кубка португальской лиги становился лиссабонский «Спортинг». В последнем финале, состоявшемся в конце января уходящего года, «львы» переиграли в дерби «Бенфику» с результатом 2:1.