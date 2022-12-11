«Бенфика» назвала шокирующий ценник Рамуша

21-летний нападающий лиссабонской «Бенфики» Гонсалу Рамуш, оформивший хет-трик за сборную Португалии на чемпионате мира – 2022, пользуется спросом на трансферном рынке. Интерес к форварду проявляют лондонский «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».

Согласно данным Manchester Evening News, португальский топ-клуб готов расстаться с игроком, если за него предложат 120 миллионов евро. Именно такая клаузула прописана в его трудовом соглашении с «орлами».

В сезоне-2022/2023 Рамуш сыграл 21 матч за «Бенфику», отметившись 14 голами и шестью ассистами. Его контракт с клубом рассчитан до середины 2026 года.