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Чемпионат Португалии

«Бенфика» назвала шокирующий ценник Рамуша

11 Декабря 2022 • 23:50 Комментировать

21-летний нападающий лиссабонской «Бенфики» Гонсалу Рамуш, оформивший хет-трик за сборную Португалии на чемпионате мира – 2022, пользуется спросом на трансферном рынке. Интерес к форварду проявляют лондонский «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».

Согласно данным Manchester Evening News, португальский топ-клуб готов расстаться с игроком, если за него предложат 120 миллионов евро. Именно такая клаузула прописана в его трудовом соглашении с «орлами».

В сезоне-2022/2023 Рамуш сыграл 21 матч за «Бенфику», отметившись 14 голами и шестью ассистами. Его контракт с клубом рассчитан до середины 2026 года.

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Бенфика Гонсалу Рамуш Трансферы футбола - зима 2023
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