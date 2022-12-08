Невероятный Казу Миура может вернуться в европейский футбол в 55 лет

Невероятный японский футболист Кадзуёси Миура, который выступает в свои 55 лет в составе «Йокогамы», может вернуться в европейский футбол - спустя 23 года после своих последних выступлений в Европе в составе загребского «Динамо».

Приглашением Миуры, который является вторым бомбардиром в истории японской сборной (55 голов в период с 1990 по 2000 год), заинтересовался клуб второй португальской лиги «Униао». Сделка близка к заключению, так как Миура уже побывал в расположении португальской команды.

Есть еще один фактор - у обеих команд общий владелец, компания GrupoOnoderal, уточняет издание Nikkan Sports.