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Чемпионат Португалии

Невероятный Казу Миура может вернуться в европейский футбол в 55 лет

08 Декабря 2022 • 22:58 Комментировать

Невероятный японский футболист Кадзуёси Миура, который выступает в свои 55 лет в составе «Йокогамы», может вернуться в европейский футбол - спустя 23 года после своих последних выступлений в Европе в составе загребского «Динамо».

Приглашением Миуры, который является вторым бомбардиром в истории японской сборной (55 голов в период с 1990 по 2000 год), заинтересовался клуб второй португальской лиги «Униао». Сделка близка к заключению, так как Миура уже побывал в расположении португальской команды.

Есть еще один фактор - у обеих команд общий владелец, компания GrupoOnoderal, уточняет издание Nikkan Sports.

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Евро-Футбол.Ру,
Униао Лейрия Кадзуёси Миура
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