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Чемпионат Португалии

«Бенфика» озвучила цену на Фернандеса

30 Ноября 2022 • 12:49 Комментировать

Лиссабонская «Бенфика» озвучила цену на своего полузащитника Энцо Фернандеса. По информации от журналиста Фабрицио Романо, «орлы» запросят внушительную сумму за хавбека в размере 80-85 миллионов евро.

Вчера появились слухи, что Энцо является альтернативным вариантом для мадридского «Реала», если клуб не сможет приобрести полузащитника дортмундский «Боруссии» Джуда Беллингема. Также ходят слухи об интересе к Фернандесу со стороны «Манчестер Юнайтед».

Энцо уже успел отметиться одним голом за сборную Аргентины на чемпионате мира. Во втором туре футболист забил второй гол в ворота сборной Польши и помог своей команде выиграть 2:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Энцо Фернандес
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