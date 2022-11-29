«Спортинг» посредством своего официального сайта объявил о продлении контракта с главным тренером команды. 37-летний Рубен Аморим поставил подписи под трудовым соглашением, рассчитанным до конца сезона 2025/2026.

Рубин Аморим работает со «Спортингом» с весны 2020 года. С тех пор «львы» провели во всех соревнованиях 126 официальных матчей. В них команда отпраздновала 87 побед при 17 ничьих и 22 поражениях.

«Спортинг» под руководством Рубена Аморима становился чемпионом Португалии в 2021 году. В прошлом же сезоне команда заняла второе место, отстав на шесть зачётных баллов от «Порту».