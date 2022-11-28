Полузащитник Энцо Фернандес забил гол в ворота Мексики на чемпионате мира, после чего трансферные слухи о нём активизировались. Впрочем, «Бенфика» не собирается вступать в переговоры по Фернандесу в зимнее трансферное окно. Об этом на своих страницах рассказывает A Bola.

Единственный способ подписать Энцо Фернандеса зимой – реализовать пункт о его выкупе, прописанный в контракте. Для этого потенциальному покупателю нужно выложить на стол 120 миллионов евро.

21-летний Энцо Фернандес играет за «Бенфику» с лета текущего года после трансфера из аргентинского клуба «Ривер Плейт».