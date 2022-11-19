Курьезом обернулся матч Кубка Португалии, в котором сыграли между собой «Пенафиел» и «Морейренсе». Гости выиграли со счетом 2:1, а матч, в котором было назначено дополнительное время, продлился до... 154-й минуты.

Правда, случилось это на самом деле в результате какой-то ошибки хронометража, каким-то образом съевшей полчаса игры. То есть, вместо того, чтобы включить отсчет после начала дополнительного времени с 91-й минуты, хронометристы установили 121-ю минуту, и кубковый матч закончился на полчаса позже, чем полагается в нормальной ситуации, пусть и с дополнительным временем.