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Чемпионат Португалии

Матч Кубка Португалии продлился до... 154-й минуты видео

19 Ноября 2022 • 17:17 Комментировать
Пенафьел
1:2
Морейренсе
окончен

Курьезом обернулся матч Кубка Португалии, в котором сыграли между собой «Пенафиел» и «Морейренсе». Гости выиграли со счетом 2:1, а матч, в котором было назначено дополнительное время, продлился до... 154-й минуты.

Правда, случилось это на самом деле в результате какой-то ошибки хронометража, каким-то образом съевшей полчаса игры. То есть, вместо того, чтобы включить отсчет после начала дополнительного времени с 91-й минуты, хронометристы установили 121-ю минуту, и кубковый матч закончился на полчаса позже, чем полагается в нормальной ситуации, пусть и с дополнительным временем. 

 

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Евро-Футбол.Ру,
Морейренсе Пенафиел
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