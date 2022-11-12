«Спортинг» договорился о переходе Танлонго

«Спортинг» достиг соглашения о переходе 19-летнего полузащитника клуба «Росарио Сентраль» Матео Танлонго. Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, аргентинский футболист подпишет с лиссабонским клубом долгосрочный контракт. Официально о трансфере будет объявлено зимой.

Действующее соглашение хавбека с «Росарио Сентраль» рассчитано до конца текущего года. Портал Transfermarkt оценивает молодого футболиста в 1,5 миллиона евро.

В нынешнем году Танлонго провёл в составе своей команды 29 матчей, не отметившись в них результативными действиями.