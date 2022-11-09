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Чемпионат Португалии

Вратарь «Бенфики-2» забил великолепный победный гол с 75 метров видео

09 Ноября 2022 • 08:24 Комментировать (1)

Мы уже сообщали о невероятном голе в третьей лиге итальянского чемпионата, но аналогичный случай произошел на днях и в Португалии. Отличиться удалось голкиперу второй команды лиссабонской «Бенфики» Самуэль Соареш, в ходе игры его команд с «Трофенсе».

Кто-то из защитников отдал мяч голкиперу, тот мощно отправил его вперед примерно с середины своей половины поля. Мяч пролетел через все поле, попал в перекладину чужих ворот, от нее отскочил в спину опешившему вратарю соперника и влетел в сетку.

В итоге команда Соареша, выступающего также за португальскую сборную до 21 года, выиграла матч со счетом 2:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Самуэль Соареш
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Комментарии (1)
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ингерман
09 Ноября 2022 в 08:26
ай крутой чел! )))
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