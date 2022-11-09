Мы уже сообщали о невероятном голе в третьей лиге итальянского чемпионата, но аналогичный случай произошел на днях и в Португалии. Отличиться удалось голкиперу второй команды лиссабонской «Бенфики» Самуэль Соареш, в ходе игры его команд с «Трофенсе».

Кто-то из защитников отдал мяч голкиперу, тот мощно отправил его вперед примерно с середины своей половины поля. Мяч пролетел через все поле, попал в перекладину чужих ворот, от нее отскочил в спину опешившему вратарю соперника и влетел в сетку.

В итоге команда Соареша, выступающего также за португальскую сборную до 21 года, выиграла матч со счетом 2:1.