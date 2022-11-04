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Чемпионат Португалии

Диогу Кошта продлил контракт с «Порту» официально

04 Ноября 2022 • 00:34 Комментировать
Порту
...
Пасуш де Феррейра
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05.11 21:00

Талантливый голкипер «Порту» Диогу Кошта продлил контракт со своим нынешним коллективом.

По информации с официального сайта «драконов», основной вратарь португальского гранда пролонгировал соглашение до 2027 года. Финансовые условия сделки не разглашаются.

Отметим, что в последнее время появилось немалое количество слухов о возможном переходе Кошты в «Манчестер Юнайтед» на место Давида де Хеа. Продление контракта усложнит переезд в английский гранд.

В текущей кампании воспитанник «Порту» провёл 17 встреч в рамках всех состязаний, пропустив 15 мячей и восемь раз отстояв на ноль.

 

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Порту Диогу Кошта
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