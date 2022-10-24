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Чемпионат Португалии

Руй Кошта удивил всю команду заразительным празднованием победы над «Порту» - устроил пляски в раздевалке

24 Октября 2022 • 00:08 Комментировать
Порту
0:1
Бенфика
окончен

Как мы уже сообщали, в центральном матче десятого тура португальского чемпионата «Бенфика» сумела обыграть «Порту», чем привела в неописуемый восторг президента клуба - Руй Кошту. Легендарный в прошлом футболист сразу же после матча направился в раздевалку команды, что само по себе достаточно странно - так, что называется, не принято.

Но там Кошта продолжил «отжигать». Он запел, а потом пустился в пляс - да так заразительно, что его игроки, несмотря на усталость, не удержались и присоединились к нему. На несколько минут в раздевалке установилась настоящая атмосфера всеобщей эйфории и взаимопонимания - наверное, именно это чувство и хотел передать своим футболистам Руй.

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Порту Руй Кошта
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