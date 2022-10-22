«Бенфика» в большинстве обыграла конкурентов из «Порту»

Лидеры Примейры, «Порту» и «Бенфика», встретились в центральном матче 10-го тура. Арбитр стал одним из героев поединка, щедро раздавая карточки, и уже на 28-й минуте хозяева остались вдесятером после удаления Стефена Эустакиу. А что касается результативных ударов, был забил один мяч - на 72-й минуте Рафа Силва принес победу лиссабонцам (1:0) и позволил им закрепиться на первом месте с отрывом от «Порту» в шесть очков.