«Бенфика» в большинстве обыграла конкурентов из «Порту»

Лидеры Примейры, «Порту» и «Бенфика», встретились в центральном матче 10-го тура. Арбитр стал одним из героев поединка, щедро раздавая карточки, и уже на 28-й минуте хозяева остались вдесятером после удаления Стефена Эустакиу. А что касается результативных ударов, был забил один мяч - на 72-й минуте Рафа Силва принес победу лиссабонцам (1:0) и позволил им закрепиться на первом месте с отрывом от «Порту» в шесть очков.
Протокол игры
|72'Силва Рафа (0:1)
Кошта Диогу•Пепе VI•Кардозу Фабиу 64'89' (Консейсау Родригу (89') •Карму Давид•Занузи Зайду78' (Мартинес Антонио III (78') •Отавио Эдмилсон•Урибе Матеус•Эустакиу Стефен 24'• 27'Галено Вандерсон78' (Венделл Боргес (78') •Эванилсон66' (Верон Габриэл (66') •Тареми Мехди 74'
Запасные: Маркано Иван•Кошта Бруну•Груйич Марко•Лодер Дэнни•Рамош Клаудиу 43'
Влаходимос Одиссеас•Бах Александр 11'46' (Нерес Давид (46') • 61'Силва Антониу•Отаменди Николас•Гримальдо Алехандро• 80'Флорентину•Зидан Энцо 36'46' (Дракслер Юлиан (46'•Муса Петар63') •Мариу Жоау 6'46' (Жилберто Жуниор (46') •Силва Рафа•Эурснес Фредрик• 45'Рамуш Гонсалу
21 октября. Стадион "Драгау" (Порту).
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