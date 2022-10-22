Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Португалии

«Бенфика» в большинстве обыграла конкурентов из «Порту»

22 Октября 2022 • 00:16 Комментировать
Порту
0:1
Бенфика
окончен

Лидеры Примейры, «Порту» и «Бенфика», встретились в центральном матче 10-го тура. Арбитр стал одним из героев поединка, щедро раздавая карточки, и уже на 28-й минуте хозяева остались вдесятером после удаления Стефена Эустакиу. А что касается результативных ударов, был забил один мяч - на 72-й минуте Рафа Силва принес победу лиссабонцам (1:0) и позволил им закрепиться на первом месте с отрывом от «Порту» в шесть очков.

Протокол игры  
Порту0:1Бенфика
  72'Силва Рафа (0:1)
Кошта ДиогуПепе VIКардозу Фабиу  64' 89' (Консейсау Родригу ( 89') Карму ДавидЗанузи Зайду 78' (Мартинес Антонио III ( 78') Отавио ЭдмилсонУрибе МатеусЭустакиу Стефен  24'  27'Галено Вандерсон 78' (Венделл Боргес ( 78') Эванилсон 66' (Верон Габриэл ( 66') Тареми Мехди  74'
Запасные: Маркано ИванКошта БрунуГруйич МаркоЛодер ДэнниРамош Клаудиу  43'
Влаходимос ОдиссеасБах Александр  11' 46' (Нерес Давид ( 46'  61') Силва АнтониуОтаменди НиколасГримальдо Алехандро  80'ФлорентинуЗидан Энцо  36' 46' (Дракслер Юлиан ( 46'Муса Петар 63') Мариу Жоау  6' 46' (Жилберто Жуниор ( 46') Силва РафаЭурснес Фредрик  45'Рамуш Гонсалу
Запасные: Жоао ВикторБрукс ДжонЛейте ЭлтонГонсалвеш ДиогуРистич Михайло
21 октября. Стадион "Драгау" (Порту).

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Порту
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Порту Порту
Бенфика Бенфика
0
1
2.45 3.15 3.00
Видео
22.10.22 в 17:30
Фамаликан Фамаликан
Пасуш де Феррейра Пасуш де Феррейра
1.93 3.40 4.00
Видео
22.10.22 в 20:00
Эшторил Эшторил
Брага Брага
3.60 3.65 1.96
Видео
22.10.22 в 22:30
Спортинг Л Спортинг Л
Каса Пиа
1.33 5.20 8.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 22 Октября
00:16 · Португалия. Примейра-лига
«Бенфика» в большинстве обыграла конкурентов из «Порту»
21 Октября
23:09 · Англия. Премьер-лига
Аморим готов возглавить «Астон Виллу», но клубу придётся выплатить солидные отступные
15:03 · Англия. Премьер-лига
Тренер «Спортинга» Аморим может возглавить «Астон Виллу»
18 Октября
22:51 · Германия. Бундеслига
«Ювентус» присмотрел двух известных игроков на позицию левого защитника
09:43 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» нашёл замену де Хеа
15 Октября
11:41 · Португалия. Примейра-лига
«Бенфика» продлила контракт с Луишем официально
14 Октября
09:58 · Россия. Премьер-лига
Роша: «В чемпионате России мяч постоянно ходит туда-сюда»
12 Октября
11:19 · Испания. Ла Лига
«Барселона» нашла замену Бускетсу
10 Октября
12:21 · Франция. Лига 1
Владельцы «ПСЖ» приобрели долю в португальском клубе
08 Октября
22:01 · Португалия. Примейра-лига
«Бенфика» и «Порту» уверенно победили
07 Октября
21:23 · Англия. Премьер-лига
Ауа рассказал, почему сорвался его переход в клубы АПЛ и Ла Лиги
06 Октября
10:15 · Испания. Ла Лига
«Реал» нацелился на футболиста «Бенфики»
03 Октября
08:17 · Англия. Премьер-лига
«Вулверхэмптон» хочет позвать тренера, отказавшегося от Роналду
02 Октября
00:31 · Португалия. Примейра-лига
«Бенфика» потеряла первые очки в сезоне
30 Сентября
23:03 · Португалия. Примейра-лига
«Спортинг» легко переиграл другого середняка
Все новости
Рекомендуем