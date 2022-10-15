«Бенфика» объявила о продлении контракта с 23-летним полузащитником Флорентино Луишем.

Новое соглашение португальца рассчитано до лета 2027 года. Отметим, что в контракте футболиста прописана сумма отступных в размере 120 миллионов евро. При этом портал Transfermarkt оценивает Луиша всего в 8 миллионов.

В нынешнем сезоне хавбек провёл в составе «Бенфики» 13 матчей, отметившись в них одной результативной передачей. Луиш — воспитанник португальского клуба и выступает за эту команду на протяжении всей своей профессиональной карьеры.

Свой следующий матч «Бенфика» проведёт сегодня, 15 октября, против «Кальдаша». Начало — в 22:45 по московскому времени.