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Чемпионат Португалии

«Бенфика» продлила контракт с Луишем официально

15 Октября 2022 • 11:41 Комментировать
Кальдаш
...
Бенфика
Через 9 ч. 58 мин.

«Бенфика» объявила о продлении контракта с 23-летним полузащитником Флорентино Луишем.

Новое соглашение португальца рассчитано до лета 2027 года. Отметим, что в контракте футболиста прописана сумма отступных в размере 120 миллионов евро. При этом портал Transfermarkt оценивает Луиша всего в 8 миллионов.

В нынешнем сезоне хавбек провёл в составе «Бенфики» 13 матчей, отметившись в них одной результативной передачей. Луиш — воспитанник португальского клуба и выступает за эту команду на протяжении всей своей профессиональной карьеры.

Свой следующий матч «Бенфика» проведёт сегодня, 15 октября, против «Кальдаша». Начало — в 22:45 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Флорентино Луиш
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