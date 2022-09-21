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Чемпионат Португалии

Скандал в Португалии - «Эшторил» под огнём критики из-за поведения своих фанатов в матче с «Порту»

 
21 Сентября 2022 • 23:06 Комментировать
Порту
...
Брага
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30.09 23:15

Чемпион Португалии, «Порту», потерял очки в Эшториле в матче предыдущего тура чемпионата Португалии - и то, «драконам» еще повезло уйти от поражения глубоко в компенсированное время. Однако в моральном плане «Эшторил» потерпел катастрофическое поражение - а все из-за поведения своих фанатов.

В объектив камеры мобильного телефона попал эпизод, как группа фанатов «Эшторила» облепила мужчину с маленькой дочкой, одетых в футболки «Порту». Как выяснилось, мужчине пришлось буквально спасаться бегством от опасных хулиганов, но теперь за «Эшторил» взялись футбольные власти Португалии.

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Евро-Футбол.Ру,
Порту Эшторил
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