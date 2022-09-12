Дракслер оказался самым высокооплачиваемым футболистом в Португалии

Мы уже сообщали о том, что немецкий нападающий Юлиан Дракслер перебрался в лиссабонскую «Бенфику», где, однако, получает зарплату от «ПСЖ». И в результате Дракслер оказался самым высокооплачиваемым игроком в португальском чемпионате. Его зарплата составляет 583 тысячи евро ежемесячно. И это в два с половиной раз больше, чем у ближайшего конкурента - защитника Пепе из «Порту».

Остается лишь надеяться, что Дракслер оправдает свой титул самого оплачиваемого игрока чемпионата и принесет реальную пользу «Бенфике», которая пока что идет без очковых потерь в чемпионате - шесть матчей, шесть побед.