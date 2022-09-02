Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Португалии

Вертонген стал игроком «Андерлехта» официально

 
02 Сентября 2022 • 15:02 Комментировать
Бенфика
...
Визела
1 1.19 X 6.90 2 16.00
Через 5 ч. 13 мин.

Бельгийский защитник «Бенфики» Ян Вертонген официально стал игроком «Андерлехта».

35-летний футболист заключил со своим новым клубом контракт до лета 2024 года. Сумма трансфера не разглашается.

За «Бенфику» Вертонген выступал с 2020 года. Всего в футболке португальского клуба защитник провёл 89 матчей, забив один гол и отдав три результативные передачи. Ранее он также защищал цвета «Аякса» и «Тоттенхэма». Футболист является двукратным чемпионом Нидерландов в составе амстердамской команды, а также обладателем Кубка этой страны.  

В составе национальной сборной Бельгии Вертонген провёл в общей сложности 139 матчей, в которых забил девять мячей.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Андерлехт Ян Вертонген Трансферы футбола - лето 2022 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БЕНФИКА ВИЗЕЛА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
02.09  21:00 Бенфика ... Визела 1.19 6.90 16.00
02.09  23:15 Эшторил ... Спортинг Л 7.40 4.40 1.45
Все матчи
Новости
Сегодня, 02 Сентября
15:02 · Португалия. Примейра-лига
Вертонген стал игроком «Андерлехта» официально
13:41 · Россия. Премьер-лига
В «Порту» отреагировали на слухи об интересе к Захаряну
08:42 · Германия. Бундеслига
«Бенфика» подписала американца, всю карьеру отыгравшего в Германии официально
02:45 · Португалия. Примейра-лига
Дракслер перебрался в «Бенфику» официально
01 Сентября
19:34 · Россия. Премьер-лига
​Виллиан Роша – игрок ЦСКА официально
16:22 · Россия. Премьер-лига
​Агент Роши высказался о ситуации с трансфером в ЦСКА эксклюзив
09:58 · Франция. Лига 1
«Бенфика» в ближайшие часы объявит об аренде полузащитника «ПСЖ»
31 Августа
20:48 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» продолжит платить Дракслеру большую часть зарплаты во время аренды
17:10 · Франция. Лига 1
​Дракслер будет играть в Португалии
09:14 · Россия. Премьер-лига
Роша — о переходе в ЦСКА: «Мне выпал огромный шанс в карьере»
06:19 · Россия. Премьер-лига
«Спортинг» опередил «Краснодар» в борьбе за бразильского вингера
00:17 · Португалия. Примейра-лига
«Бенфика» - единоличный лидер после победы над аутсайдером
30 Августа
00:56 · Португалия. Примейра-лига
«Бенфика» продала Яремчука, но не в испанский чемпионат, а в «Брюгге»
29 Августа
18:04 · Россия. Премьер-лига
Португальский клуб отклонил предложение «Торпедо» по защитнику эксклюзив
10:00 · Россия. Премьер-лига
Представитель Роши: «Завтра днём Виллиан прилетит в Москву для подписания контракта с ЦСКА»
Все новости
Рекомендуем