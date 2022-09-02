Бельгийский защитник «Бенфики» Ян Вертонген официально стал игроком «Андерлехта».

35-летний футболист заключил со своим новым клубом контракт до лета 2024 года. Сумма трансфера не разглашается.

За «Бенфику» Вертонген выступал с 2020 года. Всего в футболке португальского клуба защитник провёл 89 матчей, забив один гол и отдав три результативные передачи. Ранее он также защищал цвета «Аякса» и «Тоттенхэма». Футболист является двукратным чемпионом Нидерландов в составе амстердамской команды, а также обладателем Кубка этой страны.

В составе национальной сборной Бельгии Вертонген провёл в общей сложности 139 матчей, в которых забил девять мячей.