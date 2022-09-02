Мы уже сообщали о том, что немецкий полузащитник парижского «ПСЖ» Юлиан Дракслер собрался в португальский чемпионат - им заинтересовалась лидирующая в турнирной таблице Примейры «Бенфика».

Вечером 1 сентября о сделке было объявлено официально - Дракслер, перебравшийся в «ПСЖ» в 2017 году за более чем 40 миллионов евро, отныне будет выступать на основании арендного соглашения в португальском чемпионате.

За время выступлений в «ПСЖ» Дракслер четыре раза становился чемпионом Франции, но так и не смог выиграть Лигу чемпионов. Вряд ли у него получится это в «Бенфике», учитывая проклятие Белы Гуттманна.