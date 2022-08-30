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Чемпионат Португалии

«Бенфика» продала Яремчука, но не в испанский чемпионат, а в «Брюгге»

 
30 Августа 2022 • 00:56 Комментировать

Мы уже сообщали о том, что лиссабонская «Бенфика» решила расстаться с украинским нападающим Романом Яремчуком, однако слухи о том, что Яремчук, как в свое время Евгений Коноплянка, окажется в «Севилье», не подтвердились.

Вместо этого Роман отправился в бельгийский «Брюгге», который, выручив хорошие деньги с продажи Шарля де Кетеларе, решил потратить 16 миллионов евро на одного из самых ярких игроков прошлогоднего чемпионата Европы по футболу.

Ранее Яремчук уже играл в Бельгии, он защищал цвета «Гента», целых четыре года. В «Бенфику» он перебрался летом 2021 года, но провел в клубе лишь один сезон.

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Роман Яремчук
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