Сенсация в Португалии - «Порту» потерпел бесспорное поражение от «Риу Аве»

Чудеса в чемпионате Португалии - после того, как вчера «Спортинг» проиграл «Шавишу», сегодня его «подвиг» решил повторить «Порту» - не в домашнем, а в гостевом матче, но, тем не менее. Особенно удивительно то, как «убивали драконов» - в первом тайме они пропустили три мяча, а квинтэссенцией невезения стал незабитый пенальти в первой половине второго тайма.

Свой гол в итоге «драконы» все-таки забили, но он уже не мог ни на что повлиять Первое поражение «Порту» в сезоне, после того, как в прошлом чемпионате первое поражение чемпиона случилось лишь в 31-м туре.