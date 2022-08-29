Сенсация в Португалии - «Порту» потерпел бесспорное поражение от «Риу Аве»

Чудеса в чемпионате Португалии - после того, как вчера «Спортинг» проиграл «Шавишу», сегодня его «подвиг» решил повторить «Порту» - не в домашнем, а в гостевом матче, но, тем не менее. Особенно удивительно то, как «убивали драконов» - в первом тайме они пропустили три мяча, а квинтэссенцией невезения стал незабитый пенальти в первой половине второго тайма.
Свой гол в итоге «драконы» все-таки забили, но он уже не мог ни на что повлиять Первое поражение «Порту» в сезоне, после того, как в прошлом чемпионате первое поражение чемпиона случилось лишь в 31-м туре.
Протокол игры
|(1:0) Якубу Абдул-Азиз22'
|(2:0) Амарал Педру33'
|(3:0) Якубу Абдул-Азиз43'
|90'Мартинес Антонио III (3:1)
Жонатан Луис•Miguel Nobrega•Сантос Адерлан•Панталон Ренато•Коштинья•Амарал Педру83' (Витор Пауло (83') •Идрисси Амин71' (Боатенг Эммануль II (71') •Родригеш Гонсалу•Жока83' (Монтейру Андре (83') •Якубу Абдул-Азиз71' (Гомеш Витор (71') • 76'Fabio Ronaldo88' (Эрнани Жорже (88')
Запасные: Руиз Леонардо•Маграо Жерсон•Патрик II•Joao Graca
Кошта Диогу•Мариу Жоау III46' (Галено Вандерсон (46') •Пепе Кеплер•Маркано Иван72' (Франко Андре (72') •Занузи Зайду•Отавио Эдмилсон•Кошта Бруну46' (Мартинес Антонио III (46') •Урибе Матеус•Пепе VI•Эванилсон46' (Верон Габриэл (46') • 85'Тареми Мехди 49'84' (Лодер Дэнни (84')
28 августа. Стадион "Эштадиу ду Риу Аве" (Вила ду Конде).
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