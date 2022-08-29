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Чемпионат Португалии

Сенсация в Португалии - «Порту» потерпел бесспорное поражение от «Риу Аве»

 
29 Августа 2022 • 00:28 Комментировать
Риу Аве
3:1
Порту
окончен

Чудеса в чемпионате Португалии - после того, как вчера «Спортинг» проиграл «Шавишу», сегодня его «подвиг» решил повторить «Порту» - не в домашнем, а в гостевом матче, но, тем не менее. Особенно удивительно то, как «убивали драконов» - в первом тайме они пропустили три мяча, а квинтэссенцией невезения стал незабитый пенальти в первой половине второго тайма.

Свой гол в итоге «драконы» все-таки забили, но он уже не мог ни на что повлиять Первое поражение «Порту» в сезоне, после того, как в прошлом чемпионате первое поражение чемпиона случилось лишь в 31-м туре.

Протокол игры  
Риу Аве3:1Порту
(1:0) Якубу Абдул-Азиз22'  
(2:0) Амарал Педру33'  
(3:0) Якубу Абдул-Азиз43'  
  90'Мартинес Антонио III (3:1)
Жонатан ЛуисMiguel NobregaСантос АдерланПанталон РенатоКоштиньяАмарал Педру 83' (Витор Пауло ( 83') Идрисси Амин 71' (Боатенг Эммануль II ( 71') Родригеш ГонсалуЖока 83' (Монтейру Андре ( 83') Якубу Абдул-Азиз 71' (Гомеш Витор ( 71'  76') Fabio Ronaldo 88' (Эрнани Жорже ( 88')
Запасные: Руиз ЛеонардоМаграо ЖерсонПатрик IIJoao Graca
Кошта ДиогуМариу Жоау III 46' (Галено Вандерсон ( 46') Пепе КеплерМаркано Иван 72' (Франко Андре ( 72') Занузи ЗайдуОтавио ЭдмилсонКошта Бруну 46' (Мартинес Антонио III ( 46') Урибе МатеусПепе VIЭванилсон 46' (Верон Габриэл ( 46'  85') Тареми Мехди  49' 84' (Лодер Дэнни ( 84')
Запасные: Карму ДавидЭустакиу СтефенРамош КлаудиуВенделл Боргес
28 августа. Стадион "Эштадиу ду Риу Аве" (Вила ду Конде).

 

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Порту Риу Аве
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окончен Фамаликан 1:0 Санта-Клара 2.15 3.40 3.45
окончен Арока 0:6 Брага 5.10 4.00 1.65
окончен Риу Аве 3:1 Порту 10.50 5.40 1.30
29.08  21:00 Витория Гимарайнш ... Каса Пиа
29.08  23:15 Визела ... Жил Висенте 2.40 3.30 3.05
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