​Вертонген может вернуться в Бельгию

Ян Вертонген начал сезон 2022/2023 как игрок запаса «Бенфики». Этот факт может поспособствовать трансферу опытного бельгийского защитника до конца лета. Журналист Саша Тавольери пишет в социальных сетях об интересе к Вертонгену со стороны «Брюгге». Представители этого клуба присутствовали на матче «Бенфики» против киевского «Динамо», в котором защитник на поле не вышел.

По данным источника, «Брюгге» готов предложить 35-летнему Вертонгену контракт по схеме «2+1». «Бенфика» открыта к продаже защитника.

Отмечается, что Ян Вертонген также находится в шорт-листе «Копенгагена».

Стоит сказать, что на профессиональном уровне в родной Бельгии Ян Вертонген сыграть не успел. Дело в том, что уже в 16 лет он оказался в академии «Аякса».