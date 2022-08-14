«Бенфика» предложит новый контракт Отаменди

Аргентинский защитник Николас Отаменди может надолго задержаться в лиссабонской «Бенфике». Руководство португальского гранда довольно игрой футболиста и собирается предложить ему новый контракт, об этом рапортует O Jogo.

Как сообщает источник, в скором времени «орлы» предложат Николасу долгосрочный трудовой договор, который будет рассчитан до середины 2025 года. Текущий контракт защитника истекает летом следующего года.

34-летний аргентинец выступает за «Бенфику» с 2020 года. До переезда в Португалию он на протяжении пяти сезонов выступал в Англии за «Манчестер Сити».