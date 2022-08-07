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Чемпионат Португалии

«Порту» начал сезон с разгромной победы

07 Августа 2022 • 02:27 Комментировать
Порту
5:1
Маритиму
окончен

Действующий чемпион Португалии, «Порту», решил переплюнуть «Бенфику» - если та в пятницу начала новый чемпионат Примейры с четырех забитых голов, то «драконы» забили все пять. Правда, при этом они и пропустили один в игре с «Маритиму», но итоговая победа со счетом 5:1 позволила «Порту» оказаться в турнирной таблице выше «Бенфики» уже после первого тура. Во втором туре португальского чемпионата Примейры «Порту» сыграет в гостях с «Визелой», эта игра состоится 14 августа. «Порту» является 30-кратным победителем чемпионата Португалии, больше побед только у «Бенфики» - 37 титулов чемпиона.

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окончен Эшторил 2:0 Фамаликан 2.65 3.25 2.75
окончен Порту 5:1 Маритиму 1.19 6.90 15.00
07.08  17:30 Санта-Клара ... Каса Пиа 1.84 3.35 4.40
07.08  20:00 Брага ... Спортинг Л 3.35 3.30 2.12
07.08  22:30 Портимоненсе ... Боавишта 2.30 3.20 3.10
07.08  22:30 Шавиш ... Витория Гимарайнш 3.05 3.25 2.30
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Сегодня, 07 Августа
02:27 · Португалия. Примейра-лига
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