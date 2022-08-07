Действующий чемпион Португалии, «Порту», решил переплюнуть «Бенфику» - если та в пятницу начала новый чемпионат Примейры с четырех забитых голов, то «драконы» забили все пять. Правда, при этом они и пропустили один в игре с «Маритиму», но итоговая победа со счетом 5:1 позволила «Порту» оказаться в турнирной таблице выше «Бенфики» уже после первого тура. Во втором туре португальского чемпионата Примейры «Порту» сыграет в гостях с «Визелой», эта игра состоится 14 августа. «Порту» является 30-кратным победителем чемпионата Португалии, больше побед только у «Бенфики» - 37 титулов чемпиона.
«Порту» начал сезон с разгромной победы
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