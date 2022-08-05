Хавбек «Бенфики» решил выступать в МЛС

Лиссабонская «Бенфика» рассталась с полузащитником Нуну Сантушем, который решил продолжить свои выступления в американском чемпионате МЛС. Португалец, которому 23 года, будет защищать цвета американского клуба «Шарлотт». Известна и сумма трансфера, она достаточно скромна для европейского футбола - лишь 1 миллион евро. Соглашение подписано на два с половиной года - вплоть до окончания 2024 года.

Для Сантуша это будет первый игровой опыт вне Европы - доселе он играл лишь в португальских клубах, «Бенфика» часто сдавала его в аренду - прошлый сезон Сантуш, в частности, провел в португальском «Пасуше».