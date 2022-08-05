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Чемпионат Португалии

Хавбек «Бенфики» решил выступать в МЛС

05 Августа 2022 • 23:55 Комментировать
Бенфика
4:0
Арока
окончен

Лиссабонская «Бенфика» рассталась с полузащитником Нуну Сантушем, который решил продолжить свои выступления в американском чемпионате МЛС. Португалец, которому 23 года, будет защищать цвета американского клуба «Шарлотт». Известна и сумма трансфера, она достаточно скромна для европейского футбола - лишь 1 миллион евро. Соглашение подписано на два с половиной года - вплоть до окончания 2024 года.

Для Сантуша это будет первый игровой опыт вне Европы - доселе он играл лишь в португальских клубах, «Бенфика» часто сдавала его в аренду - прошлый сезон Сантуш, в частности, провел в португальском «Пасуше». 

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Нуну Сантуш Шарлотт Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022
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окончен Бенфика 4:0 Арока 1.19 6.70 17.00
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06.08  20:00 Эшторил ... Фамаликан 2.50 3.30 2.80
06.08  22:30 Порту ... Маритиму 1.20 6.70 15.00
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