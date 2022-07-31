Консейсау опроверг слухи об уходе из «Порту»

Наставник «Порту» Сержиу Консейсау опроверг слухи о том, что он может покинуть клуб. Слухи появились после того, как его сын Франсиско покинул клуб и перебрался в «Аякс». Бывший полузащитник «Интера» в беседе с португальскими журналистами заверил, что продолжит работу с клубом, к которому присоединился в далеком уже 2017 году. За это время он трижды выигрывал с клубом чемпионат Португалии, в том числе и в прошлом сезоне.

- Некоторые журналисты просыпаются в дурном настроении и придумывают дурацкие новости, - заявил Консейсау.

Новый сезон Примейры начнется пятого августа, в первом туре «Порту» сыграет дома с «Маритиму».