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Консейсау опроверг слухи об уходе из «Порту»

31 Июля 2022 • 19:57 Комментировать
Порту
...
Маритиму
06.08 22:30

Наставник «Порту» Сержиу Консейсау опроверг слухи о том, что он может покинуть клуб. Слухи появились после того, как его сын Франсиско покинул клуб и перебрался в «Аякс». Бывший полузащитник «Интера» в беседе с португальскими журналистами заверил, что продолжит работу с клубом, к которому присоединился в далеком уже 2017 году. За это время он трижды выигрывал с клубом чемпионат Португалии, в том числе и в прошлом сезоне.

- Некоторые журналисты просыпаются в дурном настроении и придумывают дурацкие новости, - заявил Консейсау.

Новый сезон Примейры начнется пятого августа, в первом туре «Порту» сыграет дома с «Маритиму».

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Евро-Футбол.Ру,
Порту Сержиу Консейсау
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ПОРТУ МАРИТИМУ
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