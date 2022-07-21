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Чемпионат Португалии

«Порту» подписал «нового Неймара» официально

21 Июля 2022 • 10:21 Комментировать

Бразильский вингер Габриэль Верон покинул «Палмейрас» и переехал в чемпионат Португалии. Новым клубом футболиста стал «Порту».

Как информирует пресс-служба «драконов», трансфер игрока обойдется им в десять миллионов евро. С Вероном подписан долгосрочный контракт до лета 2027 года.

Интерес к Габриэлю также проявляли «Манчестер Юнайтед» и лондонский «Арсенал», однако португальцы оказались проворнее английских клубов.

В составе «Палмейраса» вингер провел 95 матчей, в которых отметился 30 голевыми действиями. На родине Верона прозвали «новым Неймаром».

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Евро-Футбол.Ру,
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