Бразильский вингер Габриэль Верон покинул «Палмейрас» и переехал в чемпионат Португалии. Новым клубом футболиста стал «Порту».

Как информирует пресс-служба «драконов», трансфер игрока обойдется им в десять миллионов евро. С Вероном подписан долгосрочный контракт до лета 2027 года.

Интерес к Габриэлю также проявляли «Манчестер Юнайтед» и лондонский «Арсенал», однако португальцы оказались проворнее английских клубов.

В составе «Палмейраса» вингер провел 95 матчей, в которых отметился 30 голевыми действиями. На родине Верона прозвали «новым Неймаром».