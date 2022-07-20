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«Галатасарай» арендовал нападающего «Бенфики» Сеферовича

20 Июля 2022 • 19:56 Комментировать

Нападающий «Бенфики» Харис Сеферович пополнил состав «Галатасарая».

Официальный сайт турецкого клуба сообщил, что арендовал 30-летнего футболиста с опцией выкупа. Общая сумма трансфера составит три с половиной миллиона евро.

За «Бенфику» нападающий выступал с 2017 года, перебравшись из «Айнтрахта». За этот период он принял участие в 187 встречах во всех турнирах, забил 74 мяча и записал на свой счет 24 результативные передачи. Согласно данным портала transfermarkt стоимость Хариса Сеферовича составляет восемь миллионов евро.

В минувшем сезоне «Галатасарай» занял 13-е место в турнирной таблице чемпионата Турции.

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Евро-Футбол.Ру,
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