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«Галатасарай» подпишет автора самого быстрого гола в истории Лиги наций

17 Июля 2022 • 12:32 Комментировать

Нападающий сборной Швейцарии и лиссабонской «Бенфики» Харис Сеферович продолжит свою карьеру в турецком чемпионате. 30-летнего форварда в скором времени подпишет стамбульский «Галатасарай». Об этом сообщил в соцсетях инсайдер Фабрицио Романо.

По данным журналиста, турки оформят аренду Сеферовича до окончания следующего сезона. После истечения соглашения «Галатасарай» сможет оформить выкуп швейцарца за 3,5 миллиона евро.

Харис присоединился к «Бенфике» в 2017 году, перебравшись из франкфуртского «Айнтрахта». В прошлом сезоне нападающий принял участие в десяти поединках Примейры, отметившись тремя забитыми мячами и двумя ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Харис Сеферович Трансферы футбола - лето 2022
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