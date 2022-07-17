«Галатасарай» подпишет автора самого быстрого гола в истории Лиги наций

Нападающий сборной Швейцарии и лиссабонской «Бенфики» Харис Сеферович продолжит свою карьеру в турецком чемпионате. 30-летнего форварда в скором времени подпишет стамбульский «Галатасарай». Об этом сообщил в соцсетях инсайдер Фабрицио Романо.

По данным журналиста, турки оформят аренду Сеферовича до окончания следующего сезона. После истечения соглашения «Галатасарай» сможет оформить выкуп швейцарца за 3,5 миллиона евро.

Харис присоединился к «Бенфике» в 2017 году, перебравшись из франкфуртского «Айнтрахта». В прошлом сезоне нападающий принял участие в десяти поединках Примейры, отметившись тремя забитыми мячами и двумя ассистами.